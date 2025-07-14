Мэр Кишинева потребовал от Румынии отменить запрет на въезд

Министерство иностранных дел Румынии в среду сообщило, что запретило въезд в страну мэру Чебану на пять лет из «соображений национальной безопасности». Глава молдавской столицы считает, что это решение стало результатом сговора между властями Молдавии и Румынии. Чебан в августе 2022 года сообщил о создании партии «Движение национальной альтернативы». А 31 января этого года он заявил, что его партия сформировала политический блок с Партией развития и Объединения Молдавии (ПРОМ), партией «Гражданский конгресс», а также командой экс-генпрокурора и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло. Новый блок получил название «Альтернатива». Согласно опросам, новый блок может попасть в парламент после выборов, запланированных на 28 сентября.