В Уфе утвердили новую программу развития отдаленных территорий

Согласно документу, объем финансирования программы в 2024 — 2029 годах составит 515 миллионов рублей, которые будут выделены из городского бюджета. В 2025 году объем финансирования составит 122 млн рублей, в 2026—2027 годах — по 106,7 млн рублей, в 2028—2029 годах — по 48,9 млн рублей.
Эти средства направят на установку новых светоточек, сетей наружного освещения, пунктов электропитания, отсыпку дорог и другие цели.
По планам на 2025 год, на отдаленных территориях Уфы предусматривается установка 190 новых светоточек, монтаж 8,7 тысяч метров сетей наружного освещения, размещение 4 пунктов питания с блоками управления, а также отсыпка дорог в объеме 48,9 тысяч кубических метров. Работы на последующие годы утверждены в тех же объемах.