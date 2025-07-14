В Уфе утвердили новую программу развития отдаленных территорий

По планам на 2025 год, на отдаленных территориях Уфы предусматривается установка 190 новых светоточек, монтаж 8,7 тысяч метров сетей наружного освещения, размещение 4 пунктов питания с блоками управления, а также отсыпка дорог в объеме 48,9 тысяч кубических метров. Работы на последующие годы утверждены в тех же объемах.