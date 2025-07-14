Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Австралия отказалась присоединяться к гипотетическому конфликту США и КНР

Австралия отклонит любую просьбу США о присоединении к «гипотетическому» конфликту с Китаем из-за Тайваня и не будет брать на себя никаких предварительных обязательств, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом в воскресенье заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой. Ранее Пентагон потребовал от своего союзника разъяснить, какую роль он будет играть, если США и Китай вступят в войну из-за Тайваня, пишет Reuters.

Решение об отправке австралийских войск для участия в том или ином конфликте принимает правительство в тот момент, когда это необходимо, а не заранее.

Пэт Конрой
министр оборонной промышленности Австралии

Он также подчеркнул, что Австралия ставит превыше всего свой суверенитет и не обсуждает «гипотезы».

Ранее сообщалось, что замминистра обороны США Элбридж Колби неоднократно призывал Австралию и Японию — важнейших союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — раскрыть их планы на случай обострения конфликта вокруг Тайваня. Высокопоставленный представитель Министерства обороны США подтвердил, что Вашингтон хочет «четкого представления о том, чего мы можем ожидать от Австралии», пишет The Guardian.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, выступая в Шанхае в начале шестидневного визита в Китай, отказался комментировать эти сообщения. Он подчеркнул, что Канберра поддерживает нынешний статус-кво Тайваня и не хочет его изменений.

Кроме того, он отметил «стратегическую двусмысленность» самой Америки в вопросе о том, будут ли США применять военный ответ в случае конфликта вокруг Тайваня.

Премьер подчеркнул, что Австралия хочет видеть «мир и безопасность» в регионе.

При этом Конрой напомнил, что Австралия обеспокоена наращиванием Китаем ядерных и обычных вооруженных сил и хочет добиться баланса в Индо-Тихоокеанском регионе, в котором ни одна страна не будет доминировать. Он также отметил, что Китай стремится к созданию военной базы в Тихом океане, что не отвечает интересам Австралии, пишет Reuters.

Хотя Австралия не разрешает размещать иностранные базы на своей территории, американские военные расширяют свое ротационное присутствие и запасы топлива на австралийских базах. А с 2027 года в порту Западной Австралии будут базироваться американские подводные лодки класса Virginia. По мнению аналитиков, это может сыграть ключевую роль в поддержке вооруженных сил США в любом конфликте вокруг Тайваня, отмечает Reuters.