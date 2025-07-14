СМИ: Австралия отказалась присоединяться к гипотетическому конфликту США и КНР

Хотя Австралия не разрешает размещать иностранные базы на своей территории, американские военные расширяют свое ротационное присутствие и запасы топлива на австралийских базах. А с 2027 года в порту Западной Австралии будут базироваться американские подводные лодки класса Virginia. По мнению аналитиков, это может сыграть ключевую роль в поддержке вооруженных сил США в любом конфликте вокруг Тайваня, отмечает Reuters.