СМИ: Австралия отказалась присоединяться к гипотетическому конфликту США и КНР

Решение об отправке австралийских войск для участия в том или ином конфликте принимает правительство в тот момент, когда это необходимо, а не заранее.
Он также подчеркнул, что Австралия ставит превыше всего свой суверенитет и не обсуждает «гипотезы».
Ранее сообщалось, что замминистра обороны США Элбридж Колби неоднократно призывал Австралию и Японию — важнейших союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — раскрыть их планы на случай обострения конфликта вокруг Тайваня. Высокопоставленный представитель Министерства обороны США подтвердил, что Вашингтон хочет «четкого представления о том, чего мы можем ожидать от Австралии», пишет The Guardian.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, выступая в Шанхае в начале шестидневного визита в Китай, отказался комментировать эти сообщения. Он подчеркнул, что Канберра поддерживает нынешний статус-кво Тайваня и не хочет его изменений.
Премьер подчеркнул, что Австралия хочет видеть «мир и безопасность» в регионе.
При этом Конрой напомнил, что Австралия обеспокоена наращиванием Китаем ядерных и обычных вооруженных сил и хочет добиться баланса в Индо-Тихоокеанском регионе, в котором ни одна страна не будет доминировать. Он также отметил, что Китай стремится к созданию военной базы в Тихом океане, что не отвечает интересам Австралии, пишет Reuters.
Хотя Австралия не разрешает размещать иностранные базы на своей территории, американские военные расширяют свое ротационное присутствие и запасы топлива на австралийских базах. А с 2027 года в порту Западной Австралии будут базироваться американские подводные лодки класса Virginia. По мнению аналитиков, это может сыграть ключевую роль в поддержке вооруженных сил США в любом конфликте вокруг Тайваня, отмечает Reuters.