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Токаев одобрил изменения в законе об обязательном медицинском страховании

Касым-Жомарт Токаев подписал закон, в котором идет речь о внесении изменений и дополнений в акты по вопросам ОСМС и оказания медицинских услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Как сообщили в Акорде, главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг».

Изменения в закон об ОСМС

Напомним, депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, согласно которому предлагалось пересмотреть пакеты медицинского страхования. Тогда сообщалось, что проект закона предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2028 году и сокращение ГОБМП в два раза.