Токаев одобрил изменения в законе об обязательном медицинском страховании

Как сообщили в Акорде, главой государства подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг».
Изменения в закон об ОСМС
Напомним, депутаты мажилиса приняли в работу проект закона, согласно которому предлагалось пересмотреть пакеты медицинского страхования. Тогда сообщалось, что проект закона предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2028 году и сокращение ГОБМП в два раза.