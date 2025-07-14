В Молдове стартовал избирательный период, но не кампания

В ведомстве напомнили, что, согласно Кодексу о выборах, избирательный период длится до того дня, когда результаты парламентских выборов подтверждаются Конституционным судом. В это время будут сформированы избирательные органы, обновлены списки избирателей, подготовлены модели избирательных бюллетеней и другие материалы для выборов.
С 20 июля по 19 августа будет проходить подача документов для регистрации кандидатов в депутаты парламента Молдовы. Также с 20 июля по 13 августа можно будет подать документы на регистрацию избирательных блоков. Предвыборная кампания стартует 29 августа 2025 года.
При этом во вторник, 15 июля истекает срок подачи политическими партиями отчетов о финансовом управлении за первое полугодие 2025 года. По информации ЦИК, из 66 политических партий, зарегистрированных в Молдове, только 34 выполнили свои обязательства по представлению отчетности, еще 12 политформирований находятся в процессе подготовки документов, у двух партий отчетность подписана только казначеем, но не руководителем. Отчеты представляются в электронном виде через информационную подсистему «Финансовый контроль».
При этом во вторник, 15 июля истекает срок подачи политическими партиями отчетов о финансовом управлении за первое полугодие 2025 года. По информации ЦИК, из 66 политических партий, зарегистрированных в Молдове, только 34 выполнили свои обязательства по представлению отчетности, еще 12 политформирований находятся в процессе подготовки документов, у двух партий отчетность подписана только казначеем, но не руководителем.