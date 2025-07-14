В Молдове стартовал избирательный период, но не кампания

При этом во вторник, 15 июля истекает срок подачи политическими партиями отчетов о финансовом управлении за первое полугодие 2025 года. По информации ЦИК, из 66 политических партий, зарегистрированных в Молдове, только 34 выполнили свои обязательства по представлению отчетности, еще 12 политформирований находятся в процессе подготовки документов, у двух партий отчетность подписана только казначеем, но не руководителем. Отчеты представляются в электронном виде через информационную подсистему «Финансовый контроль».