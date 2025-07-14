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Премьер-министр Беларуси признался в любви к Санкт-Петербургу

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Промышленная кооперация лежит в основе роста товарооборота между Беларусью и Санкт-Петербургом, сообщил премьер-министр страны Александр Турчин на встрече с губернатором этого российского города Александром Бегловым, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что Санкт-Петербург уже много лет остается одним из главных партнеров Беларуси в Российской Федерации. Глава правительства поблагодарил питерскую делегацию за помощь и поддержку в реализации многих совместных проектов и выразил надежду, что дальнейшая работа Минска и Северной столицы РФ будет строиться именно таким образом.

Меня радует, что промышленная кооперация лежит в основе роста нашего товарооборота.

подчеркнул Турчин

Драйверами в этом направлении, по его словам, являются поставки белорусской техники и продовольствия, а также совместные проекты в различных сферах. При этом одним из самых перспективных направлений в сотрудничестве республики и Санкт-Петербурга белорусский премьер назвал туризм.

Санкт-Петербург — это жемчужина не только Российской Федерации, но и мира. Я с удовольствием по мере возможностей стараюсь бывать в Санкт-Петербурге. И когда приезжаю, открываю для себя каждый раз что-то новое в этом удивительном городе — сколько раз я бы там ни был. Поэтому я думаю, что взаимный туристический обмен между нашей страной и Санкт-Петербургом — это тоже очень интересное направление.

заключил Турчин
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