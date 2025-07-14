Премьер-министр Беларуси признался в любви к Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург — это жемчужина не только Российской Федерации, но и мира. Я с удовольствием по мере возможностей стараюсь бывать в Санкт-Петербурге. И когда приезжаю, открываю для себя каждый раз что-то новое в этом удивительном городе — сколько раз я бы там ни был. Поэтому я думаю, что взаимный туристический обмен между нашей страной и Санкт-Петербургом — это тоже очень интересное направление.