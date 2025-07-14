Песков заявил, что поставки оружия США Киеву как продолжались, так и продолжаются

«Грэм — конченный русофоб, он, что называется, от души ненавидит Россию. Конечно, он будет говорить, что Трамп сделает некое жесткое заявление в адрес Москвы. Грэм как личность формировался в период восьмидесятых — начала девяностых годов и был свидетелем того, как пал Советский Союз. На протяжении последних тридцати лет он и ему подобные купались в этой нирване единственной в мире сверхдержавы, отсюда и его ненависть к современной России», — сказал политолог в беседе с «Газетой.Ru».