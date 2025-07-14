Мэр Воронежа Сергей Петрин: «Важно усилить борьбу с парковкой на газонах»

«В очередной раз убедился — нам важно усилить борьбу с парковкой на газонах. Все мы видим, как много новых газонов засеяли и восстановили комбинаты, а дождливая погода создала прекрасные условия для роста растений», — отметил мэр.
Однако, несмотря на все прилагаемые усилия, часть газонов приходит в ужасное состояние по вине нерадивых автомобилистов. В мэрии напомнили, что в городе работает система фиксации нарушений — в ручном и автоматическом режиме. Для того, чтобы эффективнее обнаруживать нарушителей ранее было закуплено специальное оборудование — шесть дополнительных комплексов фото- и видеофиксации, которые курсируют по всем районам города. Комплексы помогают фиксировать не только тех, кто припарковался на газоне, но и, к примеру, водителей, которые ставят свои авто, перегораживая проезд к контейнерным площадкам для ТКО, паркуют на них машины, не задумываясь о том, что мешают беспрепятственному вывозу отходов.
В результате такой работы уже было составлено несколько сотен протоколов.
«Будем не только продолжать штрафовать, но и рассказывать о тех, кто портит облик города. Отмечу, что за такие нарушения штраф вполне существенный — от 1 до 25 тысяч, учитывая, что выписывать их можно постоянно», — подчеркнул Сергей Петрин.
Глава города также напомнил, что уже с 1 сентября этого года вступают в силу и изменения в Правила благоустройства территорий. Эти изменения фактически расширяют возможности структурных подразделений по контролю над содержанием мест отдыха, благоустроенных озелененных территорий, остановок общественного транспорта, детских площадок, мест размещения НТО и других участков, которые требуют внимания.
Кроме того, это позволит также усилить контроль над соблюдением требований к размещению инженерных коммуникаций, повреждениями городской инфраструктуры.