Мэр Воронежа Сергей Петрин: «Важно усилить борьбу с парковкой на газонах»

Однако, несмотря на все прилагаемые усилия, часть газонов приходит в ужасное состояние по вине нерадивых автомобилистов. В мэрии напомнили, что в городе работает система фиксации нарушений — в ручном и автоматическом режиме. Для того, чтобы эффективнее обнаруживать нарушителей ранее было закуплено специальное оборудование — шесть дополнительных комплексов фото- и видеофиксации, которые курсируют по всем районам города. Комплексы помогают фиксировать не только тех, кто припарковался на газоне, но и, к примеру, водителей, которые ставят свои авто, перегораживая проезд к контейнерным площадкам для ТКО, паркуют на них машины, не задумываясь о том, что мешают беспрепятственному вывозу отходов.