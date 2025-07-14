Лукашенко поручил проверить физподготовку высшего офицерского состава. В Совбезе рассказали подробности

«Все проверяемые должностные лица показали только отличные и хорошие оценки. Ни одной неудовлетворительной, удовлетворительной оценки получено не было. При этом 70% отличных оценок и 30% — хороших. Отрадно, что все министры, руководители всех ведомств получили только отличные оценки, — добавил Александр Вольфович. — Контрольные занятия были организованы в соответствии с наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах, а там самые жесткие нормативы по сравнению с другими структурами военной организации государства. Тем не менее наши генералы показали хорошие оценки. Это о чем говорит? Суворовский девиз “делай, как я”, когда командир должен являться примером во всем, соответствует реалиям сегодняшнего времени».