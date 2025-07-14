Лукашенко поручил проверить физподготовку высшего офицерского состава. В Совбезе рассказали подробности

Александр Вольфович отметил, что Президент уделяет большое внимание вопросам подготовки военнослужащих всех структур военной организации государства и прежде всего офицерского состава.
«Акцент сделан на качестве проведения мероприятий как оперативной, так и боевой подготовки, поскольку основой качественного выполнения задач по предназначению является физическая подготовка, физическая выносливость военнослужащих. Исходя из этого Президентом была поставлена задача Государственному секретариату Совета безопасности организовать и проверить физическую подготовку руководящего состава всех структур системы обеспечения национальной безопасности нашей страны. То есть всех генералов и офицеров, состоящих на высших воинских должностях», — рассказал госсекретарь.
Под проверку попали все генералы и полковники, занимающие генеральские должности, из 11 силовых ведомств. Несмотря на то, что занятия организовывал Государственный секретариат Совета безопасности, в строй также был поставлен и высший офицерский состав этой структуры.
Контрольные занятия провели с привлечением специалистов Спортивного комитета Вооруженных Сил на базе Минского суворовского военного училища и Центрального дома офицеров. Военнослужащие выполняли упражнения на выносливость, в частности бег на 500 м или плавание на 100 м, и на силу — подтягивание на перекладине или комплексное силовое упражнение. По итогам проверки был отмечен высокий уровень физической подготовки должностных лиц.
«Все проверяемые должностные лица показали только отличные и хорошие оценки. Ни одной неудовлетворительной, удовлетворительной оценки получено не было. При этом 70% отличных оценок и 30% — хороших. Отрадно, что все министры, руководители всех ведомств получили только отличные оценки, — добавил Александр Вольфович. — Контрольные занятия были организованы в соответствии с наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах, а там самые жесткие нормативы по сравнению с другими структурами военной организации государства. Тем не менее наши генералы показали хорошие оценки. Это о чем говорит? Суворовский девиз “делай, как я”, когда командир должен являться примером во всем, соответствует реалиям сегодняшнего времени».
О результатах контрольных занятий доложено главе государства. Практика проверок физической подготовки военнослужащих будет продолжена, добавили в Госсекретариате Совбеза.