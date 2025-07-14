Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты

Недавно правительством одобрены законопроекты, и они внесены в Госдуму для принятия, касающиеся изменений пенсионного обеспечения многодетных матерей. Речь идет о снятии ограничения: раньше мы в стаж работы засчитывали 1,5 года на четыре ребенка, теперь это ограничение снято, и теперь, сколько детей, столько и будет засчитываться в стаж.
Еще одна мера, по ее словам, касается приравнивания Матери-Героини по льготам к Героям Труда.
«Это будет означать, что ежемесячно они будут получать 72 тысячи рублей или, если захотят, смогут получать натуральные льготы. После того, как наступит пенсионный возраст, дополнительная выплата к пенсии составит 32 тысячи рублей. При этом, по той части, которая касается пенсионного обеспечения, мы приняли решение не с даты вступления в силу закона, а пересчитаем пенсии», — проинформировала замглавы правительства.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству распространить на матерей-героинь социальные льготы Героев Труда РФ с 1 января текущего года.