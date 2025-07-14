Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Многодетным матерям повысят пенсии, а Матерей-Героинь приравняют по льготам к Героям Труда, что повысит размер ежемесячных выплат. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в рамках совещания по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

Недавно правительством одобрены законопроекты, и они внесены в Госдуму для принятия, касающиеся изменений пенсионного обеспечения многодетных матерей. Речь идет о снятии ограничения: раньше мы в стаж работы засчитывали 1,5 года на четыре ребенка, теперь это ограничение снято, и теперь, сколько детей, столько и будет засчитываться в стаж.

сказала Голикова

Еще одна мера, по ее словам, касается приравнивания Матери-Героини по льготам к Героям Труда.

«Это будет означать, что ежемесячно они будут получать 72 тысячи рублей или, если захотят, смогут получать натуральные льготы. После того, как наступит пенсионный возраст, дополнительная выплата к пенсии составит 32 тысячи рублей. При этом, по той части, которая касается пенсионного обеспечения, мы приняли решение не с даты вступления в силу закона, а пересчитаем пенсии», — проинформировала замглавы правительства.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству распространить на матерей-героинь социальные льготы Героев Труда РФ с 1 января текущего года.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше