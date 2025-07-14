Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты

Недавно правительством одобрены законопроекты, и они внесены в Госдуму для принятия, касающиеся изменений пенсионного обеспечения многодетных матерей. Речь идет о снятии ограничения: раньше мы в стаж работы засчитывали 1,5 года на четыре ребенка, теперь это ограничение снято, и теперь, сколько детей, столько и будет засчитываться в стаж.