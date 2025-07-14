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Власти займутся новым Генпланом Самары

В Самаре сформируют новые правила землепользования и застройки.

Источник: Комсомольская правда

Власти решили подготовить новые правила землепользования и застройки Самары, а также Генплан. Об этом 14 июля 2025 года сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов в своем телеграм-канале.

«Подписал долгожданное распоряжение правительства о подготовке единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Самары. Это важнейший шаг в упорядочении столь чувствительной градостроительной политики», — написал Смирнов.

Председатель отметил, что чиновников ждет масштабная работа, которую планируется выполнить ответственно. Напомним, в Самарской области изменились подходы к градостроительной политике и комплексному развитию территорий.

В регионе усовершенствовали нормативную базу и выработали новые дополнительные правила. Также в Самаре хотят изменить внешний вид торговых ларьков и павильонов.