Власти займутся новым Генпланом Самары

Власти решили подготовить новые правила землепользования и застройки Самары, а также Генплан. Об этом 14 июля 2025 года сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов в своем телеграм-канале.
«Подписал долгожданное распоряжение правительства о подготовке единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Самары. Это важнейший шаг в упорядочении столь чувствительной градостроительной политики», — написал Смирнов.
Председатель отметил, что чиновников ждет масштабная работа, которую планируется выполнить ответственно. Напомним, в Самарской области изменились подходы к градостроительной политике и комплексному развитию территорий.
В регионе усовершенствовали нормативную базу и выработали новые дополнительные правила. Также в Самаре хотят изменить внешний вид торговых ларьков и павильонов.