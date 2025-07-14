Беглов поделился впечатлениями о первом интервью Лукашенко

Александр Григорьевич действительно является народным президентом. Я вчера посмотрел его первое интервью, напечатанное в местной газете, напечатанное 30 лет назад, (…) и обратил внимание, что те его высказывания, те тезисы, которые он говорил 30 лет назад, они практически не изменились.