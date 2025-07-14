Беглов поделился впечатлениями о первом интервью Лукашенко

Сегодня Беглов встречался с белорусским лидером, после чего пообщался с прессой.
Александр Григорьевич действительно является народным президентом. Я вчера посмотрел его первое интервью, напечатанное в местной газете, напечатанное 30 лет назад, (…) и обратил внимание, что те его высказывания, те тезисы, которые он говорил 30 лет назад, они практически не изменились.
По его словам, они остались теми же самыми, фундаментальными, которые направлены на благополучие страны и благополучие белорусского народа.
У вас замечательный президент, действительно народный, грамотный.
Он также поделился впечатлениями о состоявшейся сегодня встрече с президентом Лукашенко.
Мы провели беседу, она получилась очень откровенной, были затронуты фундаментальные вещи взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга.
Беглов также отметил высокий уровень кооперации между Беларусью и Санкт-Петербургом, особенно это касается предприятий.
По его словам, этот вектор взаимодействия задали президенты России и Беларуси.
Губернатор Санкт-Петербурга отметил важность поставок белорусских продуктов в город на Неве, подчеркнув, что это более 230 тысяч тонн каждый год качественной белорусской продукции.