Зеленский раскрыл темы переговоров с Келлогом

В американском конгрессе сейчас рассматривается новый пакет антироссийских санкций. Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм называл его «самым жестким». Проект предполагает введение пошлин в размере 500% на поступающие в США товары из стран, которые покупают продукцию у России и не помогают Украине. Трамп не обозначал четко собственного мнения о новых санкциях. Президент США подчеркивал, что окончательное решение о введении новых ограничений остается за ним.