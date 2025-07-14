«Не зависит от политической ориентации»: свердловский омбудсмен подключилась к делу Ura.ru

После силовики увезли Мостокалова на допрос. Все это время он, как говорит источник, не мог связаться ни с родными, ни с адвокатами, ни с редакцией — у него отобрали телефон. Позже сотрудника Ura.ru отпустили. При этом к Мостокалову силовики приезжали еще раз, но тогда его не было дома".