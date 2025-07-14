«Не зависит от политической ориентации»: свердловский омбудсмен подключилась к делу Ura.ru

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова будет защищать права сотрудников редакции Ura.ru, к которым есть вопросы у СКР. Об этом ЕАН сообщила Татьяна Мерзлякова после того, как стало известно, что с обыском приходили к руководителю IT-отдела агентства Денису Мостокалову.
«Я буду следить за тем, чтобы органы не допускали физического и психологического давления. Пока я работаю на своем месте, я всегда буду так поступать. Я когда слышу слово “журналист”, сразу же реагирую, защищаю независимо от их политической ориентации. И неважно, совершал этот человек что-то или нет, к нему должно быть нормальное отношение», — сказала Татьяна Мерзлякова.
Накануне стало известно, что история с делом редакции Ura.ru приняла новый оборот. Силовики нагрянули с обыском к Денису Мостокалову. Telegram-канал «Свет. Екатеринбург» пишет: "К Денису с маски-шоу приехали 15 человек, которые скрутили его и заковали в наручники. С обысками к айтишнику приехали утром, когда он готовился выходить на работу. Следственные мероприятия шли на глазах у жены и трех детей. По некоторым данным, имело место и избиение — травмы уже засвидетельствованы врачом.
После силовики увезли Мостокалова на допрос. Все это время он, как говорит источник, не мог связаться ни с родными, ни с адвокатами, ни с редакцией — у него отобрали телефон. Позже сотрудника Ura.ru отпустили. При этом к Мостокалову силовики приезжали еще раз, но тогда его не было дома".
ЕАН писал, что 5 июня утром в редакцию Ura.ru нагрянули сотрудники полиции и СКР. У редактора свердловского корпункта Дениса Аллаярова и ряда сотрудников прошли обыски. В тот же день Аллаяров был арестован на два месяца и помещен в СИЗО. Остальные работники редакции проходят по делу свидетелями. СКР обвиняет Аллаярова в покупке служебной информации, якобы он за 20 тыс. рублей покупал у своего родного дяди Андрея Карпова, на тот момент работника полиции, сводку о происшествиях за день. Ранее Мерзлякова посещала в СИЗО арестованного Дениса Аллаярова.