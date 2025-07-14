СМИ: Иран намерен выслать из страны до 4 млн афганцев

Но, как подчеркивает издание, массово депортирует афганцев не только Иран. Согласно The Times, Пакистан, где проживает около 4 млн афганцев, тоже планирует выдворить из страны всех афганцев, не имеющих документов, обвиняя их в росте преступности и вооруженных нападениях. По данным МОМ, в прошлом году из Пакистана было выслано около 1 млн человек, а в этом году — 323 581.