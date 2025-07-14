СМИ: Иран намерен выслать из страны до 4 млн афганцев

Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что в период с 24 июня по 9 июля 508 426 афганцев покинули Иран через ирано-афганскую границу. А с начала года из Ирана выехали более 1,1 млн афганцев, утверждает The Times. По данным CNN, это стало одним из крупнейших принудительных перемещений в этом десятилетии.
Хотя за несколько месяцев до 12-дневной войны с Израилем Тегеран предупреждал, что намерен выслать миллионы афганцев, находящихся в Иране без документов и выполняющих низкооплачиваемую работу, темпы депортаций резко ускорились после конфликта, отмечает CNN.
Государственные СМИ Ирана неоднократно показывали признание афганцев в том, что они являются израильскими агентами.
«Мы всегда стремились быть хорошими хозяевами, но приоритетом для нас является национальная безопасность, и, естественно, нелегальные граждане должны покинуть страну», — заявила 1 июля представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
Но, как подчеркивает издание, массово депортирует афганцев не только Иран. Согласно The Times, Пакистан, где проживает около 4 млн афганцев, тоже планирует выдворить из страны всех афганцев, не имеющих документов, обвиняя их в росте преступности и вооруженных нападениях. По данным МОМ, в прошлом году из Пакистана было выслано около 1 млн человек, а в этом году — 323 581.