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СМИ: Иран намерен выслать из страны до 4 млн афганцев

Иран за первые 16 дней после войны с Израилем выслал из страны полмиллиона афганцев и не планирует на этом останавливаться, пишут западные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что в период с 24 июня по 9 июля 508 426 афганцев покинули Иран через ирано-афганскую границу. А с начала года из Ирана выехали более 1,1 млн афганцев, утверждает The Times. По данным CNN, это стало одним из крупнейших принудительных перемещений в этом десятилетии.

Хотя за несколько месяцев до 12-дневной войны с Израилем Тегеран предупреждал, что намерен выслать миллионы афганцев, находящихся в Иране без документов и выполняющих низкооплачиваемую работу, темпы депортаций резко ускорились после конфликта, отмечает CNN.

Иран аргументирует это тем, что Израиль часто вербовал афганцев для выполнения диверсионных действий на территории страны, в частности для пилотирования дронов и сбора разведданных.

Государственные СМИ Ирана неоднократно показывали признание афганцев в том, что они являются израильскими агентами.

«Мы всегда стремились быть хорошими хозяевами, но приоритетом для нас является национальная безопасность, и, естественно, нелегальные граждане должны покинуть страну», — заявила 1 июля представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.

Иранские власти заявляют, что не остановятся, пока не выдворят из страны всех нелегальных афганцев, а это примерно 4 млн человек, уточняет The Times.

Но, как подчеркивает издание, массово депортирует афганцев не только Иран. Согласно The Times, Пакистан, где проживает около 4 млн афганцев, тоже планирует выдворить из страны всех афганцев, не имеющих документов, обвиняя их в росте преступности и вооруженных нападениях. По данным МОМ, в прошлом году из Пакистана было выслано около 1 млн человек, а в этом году — 323 581.