Макрон раскрыл число стран, включенных в «коалицию желающих»

Точное количество стран-участниц коалиции политик объявил во время обращения к вооруженным силам накануне Дня взятия Бастилии. В своей речи он уточнил, что генеральный штаб объединения уже сформирован и местом его дислокации станет Париж. Государства, входящие в коалицию, будут оказывать помощь Киеву, а по достижении перемирия отправят на территорию Украины миротворческий контингент, пишут «Ведомости».