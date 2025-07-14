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Макрон раскрыл число стран, включенных в «коалицию желающих»

В «коалицию желающих» — объединение стран, согласных принять участие в поддержке Украины после урегулирования конфликта, — сейчас входят 30 государств. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Точное количество стран-участниц коалиции политик объявил во время обращения к вооруженным силам накануне Дня взятия Бастилии. В своей речи он уточнил, что генеральный штаб объединения уже сформирован и местом его дислокации станет Париж. Государства, входящие в коалицию, будут оказывать помощь Киеву, а по достижении перемирия отправят на территорию Украины миротворческий контингент, пишут «Ведомости».

Макрон также уведомил военнослужащих о наращивании бюджета Франции на оборону. Статью расходов на милитаристские цели увеличат в 2026 году на 3,5 млрд евро, в 2027 году — на 3 млрд евро.

Политик обосновал траты ситуацией в мире и назвал их незаменимыми и нужными. Также Макрон добавил, что военные расходы станут «источниками богатства», которые позитивно скажутся на валовом внутреннем продукте.

Ранее Макрон озвучил планы, связанные с размещением франко-британских объединенных экспедиционных сил на Украине в качестве миротворцев. Франция вместе с Великобританией планируют увеличить совместную группировку до 50 тысяч военнослужащих. По мнению французского лидера, франко-британский корпус в будущем станет основой миротворческого контингента, который предостережет Россию от нарушения режима прекращения огня.