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Глава Шахунского округа Олег Дахно ушел в отставку

Руководитель местного самоуправления городского округа Шахунья Нижегородской области Олег Дахно досрочно сложил с себя полномочия.

Источник: сайт городской администрации Шахуньи

Соответствующее постановление появилось на официальном сайте администрации города.

Согласно опубликованной информации, решение об уходе с должности Дахно принял самостоятельно 30 июня. 10 июля совет депутатов округа утвердил прекращение его полномочий.

Исполняющим обязанности руководителя округа временно назначен Алексей Смирнов, ранее занимавший должность заместителя по муниципальной и информационной политике.

Ранее сообщалось, что Гульнара Биккулова возглавила нижегородский ИТ-университет «Неймарк».