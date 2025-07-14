Беглов встретился с Лукашенко в Минске и обсудил сотрудничество в ряде сфер

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего визита в Беларусь сказал лидеру государства Александру Лукашенко, что Республика вошла в пятерку главных внешнеторговых партнеров города на Неве, сообщает пресс-служба Смольного. Товарооборот в 2024 году между Петербургом и Минском составил более 3 млрд долларов. Это на 7% больше, чем в 2023 году.