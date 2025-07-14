Лукашенко сказал, чему Минску надо учиться у Санкт-Петербурга

— Знаю, что есть у вас там так называемые недовольные, которые всегда вас подкритиковывают за коммунальное обслуживание. Особенно — зимой. Хотя я когда был в Питере, вы знаете мы всегда там проводим мероприятия в конце декабря, я вашему президенту говорил: ну, я не понимаю, вы за что его критикуете? Чистота была не только там, где мы проезжали. Нам в Минске надо учиться, как работать. И вернувшись домой, я Владимиру Евгеньевичу (Кухарев — председатель Мингорисполкома. — Ред.) говорю: поезжай в Питер посмотри, как надо улицы убирать и чистить.