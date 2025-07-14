Лукашенко сказал, чему Минску надо учиться у Санкт-Петербурга

14 июля президент Беларуси Александр Лукашенко провел во Дворце Независимости встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, на которой обсуждалось сотрудничество с городом на Неве, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
— Знаю, что есть у вас там так называемые недовольные, которые всегда вас подкритиковывают за коммунальное обслуживание. Особенно — зимой. Хотя я когда был в Питере, вы знаете мы всегда там проводим мероприятия в конце декабря, я вашему президенту говорил: ну, я не понимаю, вы за что его критикуете? Чистота была не только там, где мы проезжали. Нам в Минске надо учиться, как работать. И вернувшись домой, я Владимиру Евгеньевичу (Кухарев — председатель Мингорисполкома. — Ред.) говорю: поезжай в Питер посмотри, как надо улицы убирать и чистить.
Александр Лукашенко отметил, что такому огромному городу как Санкт-Петербург, нужна коммунальная техника и Беларусь готова в этом помочь:
— Мы специально сделали технику для ваших улиц. Там где узкие улицы, там в основном проблемы.
Ранее мы писали, что Лукашенко спросит с правительства за «шалости» с ценами в Беларуси.
Еще Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.
Кроме того, Лукашенко заявил, что справедливость является главным вопросом в Беларуси.