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Лукашенко сказал, чему Минску надо учиться у Санкт-Петербурга

Президент Беларуси похвалил Санкт-Петербург за уборку улиц от снега зимой.

Источник: Комсомольская правда

14 июля президент Беларуси Александр Лукашенко провел во Дворце Независимости встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, на которой обсуждалось сотрудничество с городом на Неве, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

— Знаю, что есть у вас там так называемые недовольные, которые всегда вас подкритиковывают за коммунальное обслуживание. Особенно — зимой. Хотя я когда был в Питере, вы знаете мы всегда там проводим мероприятия в конце декабря, я вашему президенту говорил: ну, я не понимаю, вы за что его критикуете? Чистота была не только там, где мы проезжали. Нам в Минске надо учиться, как работать. И вернувшись домой, я Владимиру Евгеньевичу (Кухарев — председатель Мингорисполкома. — Ред.) говорю: поезжай в Питер посмотри, как надо улицы убирать и чистить.

Александр Лукашенко отметил, что такому огромному городу как Санкт-Петербург, нужна коммунальная техника и Беларусь готова в этом помочь:

— Мы специально сделали технику для ваших улиц. Там где узкие улицы, там в основном проблемы.

Ранее мы писали, что Лукашенко спросит с правительства за «шалости» с ценами в Беларуси.

Еще Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.

Кроме того, Лукашенко заявил, что справедливость является главным вопросом в Беларуси.

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