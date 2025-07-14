Свердловский омбудсмен попросила мэра Екатеринбурга не трогать киоски «Роспечати»

«Екатеринбург всегда был интеллигентным городом, и лишить его этого статуса было бы крайне необдуманно. Многие наши жители начинают утро с чтения газет: я и сама так делаю, когда позволяет время. А массовый снос киосков печатной продукции отнимет у людей эту небольшую, но очень важную радость», — отметила Татьяна Мерзлякова.