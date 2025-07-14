Свердловский омбудсмен попросила мэра Екатеринбурга не трогать киоски «Роспечати»

В Екатеринбурге следует сохранить не менее 80 киосков «Роспечати» для свободного доступа населения к печатной продукции. С таким обращением уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова обратилась к главе города Алексею Орлову.
По ее словам, только с 2023—2024 год число киосков с печатной прессой сократилось с 470 до 361. В рейтинге обеспеченностями киосками прессы Свердловская область опустилась с 18-го на 66-е место. По итогам 2025 года регион может уйти в самый конец этого списка.
«Екатеринбург всегда был интеллигентным городом, и лишить его этого статуса было бы крайне необдуманно. Многие наши жители начинают утро с чтения газет: я и сама так делаю, когда позволяет время. А массовый снос киосков печатной продукции отнимет у людей эту небольшую, но очень важную радость», — отметила Татьяна Мерзлякова.
Оценки свердловского омбудсмена расходятся с мнением мэрии о количестве печатных киосков для мегаполиса. Если по версии мэрии для Екатеринбурга достаточно будет 75 точек продажи печатной прессы, то Мерзлякова настаивает, что их должно быть не менее 80.
Ранее глава департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин объявил о планах выставить в этом году на аукционы под НТО только 74 участка. Почти 1,5 тыс. киосков, по его словам, в городе должны быть снесены. Особое недовольство у главы департамента потребительского рынка вызвал переизбыток ларьков в центре и их недостаток на окраинах.