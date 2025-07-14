MWM: Трамп рассматривает вопрос поставок Киеву ракет JASSM

В воскресенье портал Axios сообщил, что Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Источники портала утверждают, что план американского лидера может содержать пункт о возможной передаче Украине «дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву». При этом источники Axios отмечают, что им не известно, принято ли окончательное решение на этот счет.