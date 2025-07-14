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В Узбекистане упразднили Агентство информации и массовых коммуникаций — подробности

ТАШКЕНТ, 14 июля — Sputnik. В Узбекистане прекращена работа Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК), сообщает пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов в своем Telegram-канале.

Источник: Sputnik.uz

Это определено в Указе Президента РУз «О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления».

В документе также указано, что, отныне все нормативно-правовые акты и проекты будут разрабатывать на основе научных исследований аналитических институтов при Администрации Президента с учетом рекомендаций ученых, отечественных и зарубежных экспертов.

Реализация ключевых направлений будет осуществляться через проектные офисы. В деятельность Администрации внедрят систему комплаенса. Это поможет обеспечить прозрачность, укрепление исполнительской дисциплины и предотвращение коррупции.

По отдельным направлениям учреждены должности представителей Президента. Также упразднено Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК), на базе которого формируется Центр по производству национального контента.

говорится в сообщении

Повышается подотчетность государственных органов перед общественностью. Институт пресс-секретарей укрепят, внедряется новая система коммуникации с населением и взаимодействия со СМИ.

Самостоятельность министерств при принятии решений повысят.

Указом предусматривается повышение самостоятельности министерств и ведомств при принятии решений. Будут сокращены бюрократические процедуры и расширены возможности для их проактивной деятельности. Будет установлен перечень вопросов, упорядочиваемых постановлениями Правительства, ведомственными актами и актами органов государственной власти на местах.

говорится в сообщении

Отныне ведомства смогут самостоятельно принимать нормативно-правовые акты в пределах своих полномочий по регулированию соответствующих сфер.

В процессе регистрации таких актов Минюст республики имеет право их редактировать и включать правовые нормы для соответствия международным стандартам.