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Беглов высказался о желании «западников» вернуться в Россию и Беларусь

Беглов высказался о желании «западников» вернуться на рынки России и Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 14 июля встретился в Минске с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным и высказал свое мнение о западных компаниях, которые желают вернуться в Россию и Беларусь, пишет Sputnik.by.

Как известно, весной 2022 года многие западные компании покинули российский и белорусский рынки или приостановили свою деятельность из-за санкций, а также ситуации на Украине.

— Когда журналисты сегодня задали мне вопрос о том, что вернутся снова «западники», я говорю: а куда им возвращаться — им возвращаться уже некуда. Поезд ушел, мы пошли другим путем, — сказал Беглов.

Он отметил, что Россия и Беларусь развивают взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее мы писали, что Лукашенко сказал, чему Минску надо учиться у Санкт-Петербурга.

Еще Лукашенко спросит с правительства за «шалости» с ценами в Беларуси.

Кроме того, Лукашенко заявил, что справедливость является главным вопросом в Беларуси.

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