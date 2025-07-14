Беглов высказался о желании «западников» вернуться в Россию и Беларусь

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 14 июля встретился в Минске с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным и высказал свое мнение о западных компаниях, которые желают вернуться в Россию и Беларусь, пишет Sputnik.by.
Как известно, весной 2022 года многие западные компании покинули российский и белорусский рынки или приостановили свою деятельность из-за санкций, а также ситуации на Украине.
— Когда журналисты сегодня задали мне вопрос о том, что вернутся снова «западники», я говорю: а куда им возвращаться — им возвращаться уже некуда. Поезд ушел, мы пошли другим путем, — сказал Беглов.
Он отметил, что Россия и Беларусь развивают взаимовыгодное сотрудничество.
Ранее мы писали, что Лукашенко сказал, чему Минску надо учиться у Санкт-Петербурга.
Еще Лукашенко спросит с правительства за «шалости» с ценами в Беларуси.
Кроме того, Лукашенко заявил, что справедливость является главным вопросом в Беларуси.