Guardian узнала о разногласиях в военных кругах США по поводу AUKUS

Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления — «Столп 1» и «Столп 2». Первое направление касается создания австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства США планируют в 2030-х годах поставить Австралии три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Второй компонент касается развития комплекса технологий и включает в себя подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.