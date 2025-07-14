SZ: пять немецких земель планируют вместе создать «щит от дронов»

Об этом сообщил министр внутренних дел Мекленбурга — Передней Померании Кристиан Пегель после встречи с коллегами в Ростоке. На встрече также присутствовали главы МВД федеральных земель Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония, Гамбург и Бремен.
Совместный подход, согласно статье, предполагает максимально скоординированную закупку одинаковой мощной техники, поскольку земли надеются на ее «взаимозаменяемость». При этом каждая земля будет нести расходы отдельно, уточняет издание.
Кроме того, это упростит проведение трансграничных операций, говорится в статье.
Как утверждает министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс, в районе Немецкой бухты в Северном море зафиксировано «невероятное количество беспилотников» и антидроновой щит позволит лучше защитить энергетические и военные объекты от дронов-шпионов иностранных разведок. Через порты на севере ФРГ идет экспорт и импорт жизненно важных энергоресурсов и товаров, а такие города, как Бремерхафен и Гамбург, важны для НАТО, чтобы в случае необходимости быстро перебросить военнослужащих и материальные ресурсы в страны Балтии, отмечает издание.
«Северная Германия является центром и транзитной зоной для транспортировки военных грузов в страны Скандинавии и Балтии. Спецслужбы и полиция земель на севере Германии регулярно выявляют случаи предполагаемого шпионажа и саботажа, интенсивность и количество которых постоянно растут», — говорится в итоговом заявлении.
Министры подчеркнули важность поддержки бундесвера при создании единого центра по борьбе с беспилотниками, говорится в статье.