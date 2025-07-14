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SZ: пять немецких земель планируют вместе создать «щит от дронов»

Пять северных земель Германии согласовали совместный подход к противодействию угрозам «вражеских» беспилотников, пишет Süeddeutsche Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом сообщил министр внутренних дел Мекленбурга — Передней Померании Кристиан Пегель после встречи с коллегами в Ростоке. На встрече также присутствовали главы МВД федеральных земель Шлезвиг-Гольштейн, Нижняя Саксония, Гамбург и Бремен.

Совместный подход, согласно статье, предполагает максимально скоординированную закупку одинаковой мощной техники, поскольку земли надеются на ее «взаимозаменяемость». При этом каждая земля будет нести расходы отдельно, уточняет издание.

Как объяснил глава МВД Гамбурга Энди Гроте, своеобразный антидроновый щит предназначен для обнаружения беспилотников, их глушения или перехвата управления дроном, а также для идентификации оператора БПЛА.

Кроме того, это упростит проведение трансграничных операций, говорится в статье.

Как утверждает министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс, в районе Немецкой бухты в Северном море зафиксировано «невероятное количество беспилотников» и антидроновой щит позволит лучше защитить энергетические и военные объекты от дронов-шпионов иностранных разведок. Через порты на севере ФРГ идет экспорт и импорт жизненно важных энергоресурсов и товаров, а такие города, как Бремерхафен и Гамбург, важны для НАТО, чтобы в случае необходимости быстро перебросить военнослужащих и материальные ресурсы в страны Балтии, отмечает издание.

«Северная Германия является центром и транзитной зоной для транспортировки военных грузов в страны Скандинавии и Балтии. Спецслужбы и полиция земель на севере Германии регулярно выявляют случаи предполагаемого шпионажа и саботажа, интенсивность и количество которых постоянно растут», — говорится в итоговом заявлении.

Министры подчеркнули важность поддержки бундесвера при создании единого центра по борьбе с беспилотниками, говорится в статье.

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