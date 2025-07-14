SZ: пять немецких земель планируют вместе создать «щит от дронов»

Как утверждает министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс, в районе Немецкой бухты в Северном море зафиксировано «невероятное количество беспилотников» и антидроновой щит позволит лучше защитить энергетические и военные объекты от дронов-шпионов иностранных разведок. Через порты на севере ФРГ идет экспорт и импорт жизненно важных энергоресурсов и товаров, а такие города, как Бремерхафен и Гамбург, важны для НАТО, чтобы в случае необходимости быстро перебросить военнослужащих и материальные ресурсы в страны Балтии, отмечает издание.