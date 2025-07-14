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Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июля подписал указ № 273, направленный на упрощение процедур регистрации земельных участков. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: БЕЛТА

Указом до 1 января 2028 года устанавливается упрощенный порядок оформления гражданами правоудостоверяющих документов на земельные участки (без разработки проектов их отвода), предоставленные для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, народных художественных ремесел, а также в случаях их самовольного занятия.

Также до этой даты продлеваются сроки упрощенного порядка оформления правоудостоверяющих документов на земельные участки (без разработки проектов их отвода), предоставленные организациям для строительства и обслуживания эксплуатируемых многоквартирных жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующие изменения внесены в указы № 463 от 26 декабря 2017 года «О совершенствовании порядка изъятия и предоставления земельных участков» и № 76 от 2 марта 2021 года «Об оформлении правоудостоверяющих документов».

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