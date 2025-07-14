Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков

Указом до 1 января 2028 года устанавливается упрощенный порядок оформления гражданами правоудостоверяющих документов на земельные участки (без разработки проектов их отвода), предоставленные для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, народных художественных ремесел, а также в случаях их самовольного занятия.