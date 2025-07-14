Минниханов посетил Набережночелнинский КБК и выслушал обращения работников

Кроме того, поступило обращение по строительству нового здания стационара городской больницы № 5. За год здесь проходят лечение около 25 тыс. пациентов, 18% из них — иногородние граждане. Количество обращений в приемно-диагностическое отделение каждый год увеличивается и составляет около 70 тыс. ежегодно. Поэтому капитального ремонта недостаточно — требуется строительство нового здания для расширения площадей. Минниханов пообещал, что проект обязательно будет реализован.