В Госдуме отреагировали на слова Трампа про Путина

Ранее издание Axios со ссылкой на источники рассказало о разговоре Дональда Трампа и французского президента Эммануэля Макрона, в ходе которого он якобы сказал, что Владимир Путина намерен «забрать всё». По данным собеседника издания, Трамп заявил коллеге, что российский президент в последующие два месяца планирует наступление на Украину и его цель — достичь административных границ в тех регионах Украины, где российские войска уже заняли существенные площади.