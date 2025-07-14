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В Госдуме отреагировали на слова Трампа про Путина

Позиция американского президента Дональда Трампа по взаимоотношениям США и России нестабильна, поэтому принимать во внимание все слова политика, в том числе о президенте России Владимире Путине, не стоит. Такое мнение депутат Госдумы Алексей Чепа высказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Парламентарий напомнил, что часто высказывания республиканца противоречат сделанным ранее, поэтому для ответной реакции необходимо оценивать действия американского президента, а не его слова, пишет «Лента.ру».

«Во-первых, сейчас распространяется достаточно много фейковой информации. Потому ориентироваться стоит на результаты, а не на отдельные заявления, публикующиеся в некоторых СМИ, — объяснил Чепа. — Факты на данный момент состоят только в том, что по всем направлениям украинского конфликта идут боестолкновения, Украина терпит значительные потери».

Депутат отметил, что Трамп часто меняет свое мнение не только в отношении России и Путина. Он склонен делать противоречивые заявления. Парламентарий призвал делать выводы, основываясь на поступках, распоряжениях американского президента и объективных фактах, и не брать во внимание заключения СМИ, мнения экспертов, которые не всегда точно трактуют высказывания главы США.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники рассказало о разговоре Дональда Трампа и французского президента Эммануэля Макрона, в ходе которого он якобы сказал, что Владимир Путина намерен «забрать всё». По данным собеседника издания, Трамп заявил коллеге, что российский президент в последующие два месяца планирует наступление на Украину и его цель — достичь административных границ в тех регионах Украины, где российские войска уже заняли существенные площади.

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