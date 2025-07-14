Лукашенко пообещал спросить с чиновников за шалости с ценами

«Мы не отказываемся от работы на государственном уровне. Смотрю, и вы уже не только на картошку, но и в целом на “борщевой набор” пытаетесь цены отрегулировать. Хотя нас критиковали в прошлом году, что мы регулируем цены… Мы ничего не регулировали. Мы просто хотели установить правила. Как я главному нашему “ценовику” говорю, не надо ничего регулировать, мы не умеем это делать, и это невозможно сейчас в этом хаосе. Надо цену справедливости установить», — сказал Лукашенко.