Лукашенко пообещал спросить с чиновников за шалости с ценами

«Сейчас главный вопрос и у нас, и в России — справедливость. Люди хотят справедливости. Они далеки от нашей этой экономики. Это им и не надо. Но они хотят справедливости, чтобы, придя в магазин, человек не чувствовал себя как в музее — посмотрел на “экспонат” и ушел, потому что в кармане нет денег», — сказал Лукашенко в Минске на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Президент Белоруссии отметил, что роль государства сохраняется в экономике важной как с точки зрения регулирования, так и государственной собственности. Он подчеркнул, что, например, Белоруссия не продавала государственные предприятия-гиганты, оставшиеся ей в наследство от Советского Союза, хотя и от частной собственности не отказывается. «Мы ничего не рушим, не продаем, где не надо. Потихоньку мы выполняем свои функции, свою роль», — сказал Лукашенко.
«Мы не отказываемся от работы на государственном уровне. Смотрю, и вы уже не только на картошку, но и в целом на “борщевой набор” пытаетесь цены отрегулировать. Хотя нас критиковали в прошлом году, что мы регулируем цены… Мы ничего не регулировали. Мы просто хотели установить правила. Как я главному нашему “ценовику” говорю, не надо ничего регулировать, мы не умеем это делать, и это невозможно сейчас в этом хаосе. Надо цену справедливости установить», — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что она должна быть справедливой для всех участников рынка — от производителей и торговли до потребителя. «Не так, чтобы на Лазурном берегу живот греть и получать 70 тысяч долларов в месяц, в то время как контролер-кассир в торговле получает 500−700. Вот великий хозяин-учредитель. Это справедливо? Это несправедливо. Мы хотим сейчас устанавливать цену справедливую», — подчеркнул президент.
В то же время он заявил, что «с изменением правительства после выборов, появились новые люди, там начались шалости». «Я это вижу. Мне люди пишут каждый день. А пресс-служба анализирует это и все мне на стол. Так что готовьтесь, будете докладывать мне по цене справедливой», — сказал Лукашенко, обращаясь к присутствовавшим на встрече белорусским чиновникам.
Президент подчеркнул, что речь идет не об установлении конкретной цены на товар, а об определении правил работы. «Не верьте, что мы пытаемся где-то установить цену, это невозможно… Я разберусь, почему у нас телепаются, не могут взять типичное хозяйство, где все довольны (производитель, переработчик, продавец и покупатель — ред.), и установить этот порог — работайте так, как они», — заявил Лукашенко. Он подчеркнул, что предприятия должны работать рентабельно, но при этом должны работать и над снижением себестоимости продукции.
«Наши народы славянские — Украина, Беларусь, Россия, — прежде всего, они несправедливости не потерпят. Хотим мы этого или нет, мы вынуждены будем эту справедливость создавать», — подчеркнул белорусский президент.