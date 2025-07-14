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Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Нигерии Мухаммада Бухари

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Нигерии Боле Тинубу в связи со смертью бывшего Президента этой страны Мухаммада Бухари. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: АР

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой скорбью восприняли известие о смерти этого выдающегося государственного деятеля. «Уверен, что его будут помнить как мудрого политика и полностью преданного нигерийскому народу руководителя, который стремился к обеспечению экономического суверенитета страны и повышению благополучия людей, укреплению мира и стабильности в регионе», — говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко также выразил глубокие соболезнования всем гражданам Нигерии, адресовал слова поддержки родным и близким Мухаммада Бухари в связи с этой тяжелой утратой.

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