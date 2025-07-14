Лукашенко направил соболезнование в связи со смертью бывшего Президента Нигерии Мухаммада Бухари

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с большой скорбью восприняли известие о смерти этого выдающегося государственного деятеля. «Уверен, что его будут помнить как мудрого политика и полностью преданного нигерийскому народу руководителя, который стремился к обеспечению экономического суверенитета страны и повышению благополучия людей, укреплению мира и стабильности в регионе», — говорится в соболезновании.