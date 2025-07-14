В СВР убеждены, что такой курс властей Молдовы может привести к катастрофическим последствиям. В заявлении ведомства прозвучала прямая критика в адрес Майи Санду, которую там обвинили в «целенаправленной сдаче национальных интересов». Более того, в разведке подчеркнули, что Санду, являясь гражданкой Румынии, «продолжает последовательно интегрировать Молдову в структуры, которые угрожают её независимости».