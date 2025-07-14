Служба внешней разведки России (СВР) заявила о том, что НАТО активно готовится задействовать Молдову в вероятном вооружённом конфликте с Российской Федерацией. По данным российского ведомства, в Брюсселе уже принято решение о трансформации Молдовы в «передовой плацдарм альянса на восточном фланге» — в контексте продвижения Вооружённых сил России на Украине.
По информации СВР, ранее мирная и аграрная республика стремительно превращается в инфраструктурную базу для возможной переброски и развертывания войск НАТО. В стране реализуются масштабные проекты по:
— переходу на европейскую железнодорожную колею;
— увеличению пропускной способности транспортных узлов, в том числе мостов;
— строительству логистических хабов, складов и площадок под боевую технику;
— модернизации аэродромов в Маркулештах и Бельцах, с прицелом на приём тяжёлой военно-транспортной авиации.
По утверждению СВР, все эти шаги направлены на подготовку территории Молдовы к быстрому вводу сил НАТО к российским рубежам в случае масштабного конфликта.
По данным СВР, НАТО активно вовлекает молдавскую армию в свою военную систему:
— усиливается присутствие иностранных военных инструкторов;
— создаются учебные и тренировочные центры;
— проводятся интенсивные мероприятия по внедрению натовских концепций ведения войны.
Таким образом, молдавские военнослужащие, по словам представителей СВР, становятся «расходным материалом» в стратегии альянса.
СВР также утверждает, что правящий в Кишинёве режим президента Майи Санду фактически выполняет роль вассала западных интересов. В обмен на политическую поддержку и доступ к западным ресурсам, Кишинёв якобы готов выполнить ключевые требования НАТО, включая отказ от нейтрального статуса, закреплённого в Конституции Молдовы.
Отдельное внимание разведка уделила возможной связи между военной активностью альянса и предстоящими парламентскими выборами 28 сентября 2025 года. По данным ведомства, страны НАТО активно «подпитывают» пропрезидентскую партию «Действие и солидарность» ресурсами и организацией избирательной кампании.
В СВР убеждены, что такой курс властей Молдовы может привести к катастрофическим последствиям. В заявлении ведомства прозвучала прямая критика в адрес Майи Санду, которую там обвинили в «целенаправленной сдаче национальных интересов». Более того, в разведке подчеркнули, что Санду, являясь гражданкой Румынии, «продолжает последовательно интегрировать Молдову в структуры, которые угрожают её независимости».
«Реализация подобного сценария станет началом конца для Молдовы. Похоже, нынешние власти намерены окончательно распрощаться с национальным суверенитетом и отдать страну под прямое управление альянса», — заявили в СВР.
Следует отметить, что тема нейтралитета и возможного сближения Молдовы с военными структурами Запада остаётся одним из самых острых и политически чувствительных в стране.