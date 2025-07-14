MEE: США хотят взять под свой контроль спорный Зангезурский коридор

Согласно статье, хотя Армения и Азербайджан в марте достигли консенсуса по проекту мирного соглашения, Баку продолжает настаивать на нескольких дополнительных условиях, прежде чем официально подпишет соглашение. Одним из главных препятствий остается 32-километровый Зангезурский коридор, который после подписания соглашения соединит Азербайджан через территорию Армении с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой.
Баку выступает против того, что контроль над коридором оставался за Арменией, утверждая, что не может доверять Еревану в плане обеспечения беспрепятственного доступа к нему. Армения, со своей стороны, отказывается называть коридор Зангезурским, настаивая, что такое название имеет ирредентистский оттенок, и именует его Сюникский коридор. Армения также категорически выступает против передачи контроля над трассой какой-либо третьей стороне, говорится в статье.
Это не тривиальный вопрос, подчеркнул Баррак, поскольку стороны спорят из-за него уже несколько десятилетий.
Поэтому Америка вмешивается и говорит: «Хорошо, мы возьмем это на себя. Отдайте нам 32 километра дороги в аренду на 100 лет, и вы все сможете ею пользоваться».
Изначально такую идею предложила Турция. Но комментарии Барака стали первым официальным подтверждением того, что администрация Белого дома предложила управлять коридором через частную американскую компанию, которая будет выступать в качестве нейтрального гаранта и отвечать за мониторинг грузов.
Баку и Ереван, по данным MEE, одобрили такое предложение. Однако Армения требует, чтобы американская фирма работала и в Нахичеванской автономной республике, что для Баку неприемлемо, пишет MEE.
Турция же негласно призывает Баку подписать мирное соглашение, напоминая азербайджанским официальным лицам о меняющейся региональной динамике, такой как ослабление влияния Ирана, отмечает издание.
Кроме того, турецкие компании заинтересованы в участии в потенциальных инфраструктурных проектах на территории Армении, отмечает издание. Несмотря на возражения Баку, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июне принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что стало первым официальным визитом армянского лидера в Турцию.