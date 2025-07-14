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MEE: США хотят взять под свой контроль спорный Зангезурский коридор

Том Баррак, посол США в Турции и спецпосланник по Сирии, заявил, что американская частная фирма готова взять на себя управление Зангезурским коридором для продвижения мирных переговоров между Баку и Ереваном, пишет британское издание Middle East Eye.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, хотя Армения и Азербайджан в марте достигли консенсуса по проекту мирного соглашения, Баку продолжает настаивать на нескольких дополнительных условиях, прежде чем официально подпишет соглашение. Одним из главных препятствий остается 32-километровый Зангезурский коридор, который после подписания соглашения соединит Азербайджан через территорию Армении с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой.

Баку выступает против того, что контроль над коридором оставался за Арменией, утверждая, что не может доверять Еревану в плане обеспечения беспрепятственного доступа к нему. Армения, со своей стороны, отказывается называть коридор Зангезурским, настаивая, что такое название имеет ирредентистский оттенок, и именует его Сюникский коридор. Армения также категорически выступает против передачи контроля над трассой какой-либо третьей стороне, говорится в статье.

Это не тривиальный вопрос, подчеркнул Баррак, поскольку стороны спорят из-за него уже несколько десятилетий.

Поэтому Америка вмешивается и говорит: «Хорошо, мы возьмем это на себя. Отдайте нам 32 километра дороги в аренду на 100 лет, и вы все сможете ею пользоваться».

Том Баррак
посол США в Турции

Изначально такую идею предложила Турция. Но комментарии Барака стали первым официальным подтверждением того, что администрация Белого дома предложила управлять коридором через частную американскую компанию, которая будет выступать в качестве нейтрального гаранта и отвечать за мониторинг грузов.

Баку и Ереван, по данным MEE, одобрили такое предложение. Однако Армения требует, чтобы американская фирма работала и в Нахичеванской автономной республике, что для Баку неприемлемо, пишет MEE.

Турция же негласно призывает Баку подписать мирное соглашение, напоминая азербайджанским официальным лицам о меняющейся региональной динамике, такой как ослабление влияния Ирана, отмечает издание.

В Анкере рассматривают Армению как жизненно важное звено в так называемом Среднем коридоре, который напрямую соединит Турцию с Центральной Азией и Китаем.

Кроме того, турецкие компании заинтересованы в участии в потенциальных инфраструктурных проектах на территории Армении, отмечает издание. Несмотря на возражения Баку, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июне принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна, что стало первым официальным визитом армянского лидера в Турцию.