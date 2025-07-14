MEE: США хотят взять под свой контроль спорный Зангезурский коридор

Баку выступает против того, что контроль над коридором оставался за Арменией, утверждая, что не может доверять Еревану в плане обеспечения беспрепятственного доступа к нему. Армения, со своей стороны, отказывается называть коридор Зангезурским, настаивая, что такое название имеет ирредентистский оттенок, и именует его Сюникский коридор. Армения также категорически выступает против передачи контроля над трассой какой-либо третьей стороне, говорится в статье.