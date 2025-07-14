Трамп заявил, что очень недоволен Россией

«И одна из причин, по которой вы здесь сегодня, это услышать, что мы очень недовольны Россией», — заявил Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
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