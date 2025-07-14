В сети появился предварительный список адвокатов Молдовы, которые в ближайшее время, по команде сверху, должны быть задержаны: «Эта власть явно сломалась и ремонту не подлежит» — мнение

Адвокаты Молдовы готовятся к забастовке, а власть ПАС готовится к их задержанию. Председатель правозащитной организации «Фемида», адвокат Алина Палий прокомментировала ситуацию в социальных сетях.
"С сегодняшнего дня в стране официально стартовала предвыборная кампания… и сегодня, прям с самого утра, в сети появился предварительный список адвокатов, которые в ближайшее время, по команде сверху, должны быть задержаны (а то видите ли, молчать не могут и за права людей борются).
В общем, все согласно тем самым, европейским ценностям, как в самом демократическом и правовом государстве…
Нет, эта власть явно сломалась и ремонту не подлежит, и им срочно необходимо всей командой на покой…".
Ранее сообщалось, что с 15 по 25 июля 2025 Союз Адвокатов объявляет забастовку! По всей стране ни один адвокат не будет участвовать ни в одном судебном заседании, в том числе и в заседаниях по арестам…
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