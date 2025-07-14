В сети появился предварительный список адвокатов Молдовы, которые в ближайшее время, по команде сверху, должны быть задержаны: «Эта власть явно сломалась и ремонту не подлежит» — мнение

"С сегодняшнего дня в стране официально стартовала предвыборная кампания… и сегодня, прям с самого утра, в сети появился предварительный список адвокатов, которые в ближайшее время, по команде сверху, должны быть задержаны (а то видите ли, молчать не могут и за права людей борются).