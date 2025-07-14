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Трамп выдвинул ультиматум по Украине

ВАШИНГТОН, 14 июл — РИА Новости. США введут «очень жесткие» пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, заявил президент Дональд Трамп.

«Мы введём очень жёсткие пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение — тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами», — сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

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