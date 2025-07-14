Трамп заявил, что США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Украине

Рютте, в свою очередь, заявил, что уже обсудил закупки американского оружия для Украины с лидерами европейских стран. «Германия, Дания, Швеция, Эстония, Нидерланды и многие другие страны будут участвовать. НАТО определит, что Украине нужно, в том числе системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды, и боеприпасы», — сказал он.
Дональд Трамп уточнил, что речь также идет о поставках ПВО Patriot. Первые ЗРК, добавил он, прибудут на Украину в ближайшие дни. Рассматривается передача 17 таких комплексов.
По данным СМИ, в июле Пентагон принял решение о приостановке поставок без согласования с Белым домом. Вскоре Дональд Трамп объявил о планах отправить Киеву оборонительное оружие, в том числе комплексы ПВО Patriot.