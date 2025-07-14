Трамп заявил, что США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Украине

Рютте, в свою очередь, заявил, что уже обсудил закупки американского оружия для Украины с лидерами европейских стран. «Германия, Дания, Швеция, Эстония, Нидерланды и многие другие страны будут участвовать. НАТО определит, что Украине нужно, в том числе системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды, и боеприпасы», — сказал он.