Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, упрощающий процедуры регистрации земельных участков. Об этом проинформировал телеграм-канал «Пул Первого» вечером в понедельник, 14 июля 2025 года.
Данным нормативным актом «устанавливается упрощенный порядок оформления гражданами право удостоверяющих документов на земельные участки (без разработки проектов их отвода), предоставленные для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, народных художественных ремесел, а также в случаях их самовольного занятия». Добавим, что соответствующий порядок устанавливается на конкретный период — до 1 января 2028 года.
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