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Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков в Беларуси

Александр Лукашенко подписал указ, упрощающий процедуры регистрации земельных участков.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, упрощающий процедуры регистрации земельных участков. Об этом проинформировал телеграм-канал «Пул Первого» вечером в понедельник, 14 июля 2025 года.

Данным нормативным актом «устанавливается упрощенный порядок оформления гражданами право удостоверяющих документов на земельные участки (без разработки проектов их отвода), предоставленные для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, народных художественных ремесел, а также в случаях их самовольного занятия». Добавим, что соответствующий порядок устанавливается на конкретный период — до 1 января 2028 года.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко сделал важное кадровое назначение в Вооруженных Силах Беларуси (читать далее вот тут). Рассказывали мы о том, что легенда эстрады Юрий Антонов сделал очень обнадеживающее его поклонников заявление — маэстро собирается записать новую песню. Но и это не все: Ольга Рыжикова, белорусская певица и телеведущая, впервые подробно рассказала о семейной жизни со своим мужем Тео, а еще о том, почему для маленькой дочери именно она играет роль «злого полицейского» (тут про это).

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