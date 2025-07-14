Лукашенко подписал указ, упрощающий регистрацию земельных участков в Беларуси

Ранее мы писали о том, что Лукашенко сделал важное кадровое назначение в Вооруженных Силах Беларуси (читать далее вот тут). Рассказывали мы о том, что легенда эстрады Юрий Антонов сделал очень обнадеживающее его поклонников заявление — маэстро собирается записать новую песню. Но и это не все: Ольга Рыжикова, белорусская певица и телеведущая, впервые подробно рассказала о семейной жизни со своим мужем Тео, а еще о том, почему для маленькой дочери именно она играет роль «злого полицейского» (тут про это).