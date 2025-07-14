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Беглов встретился в Минске с жителями блокадного Ленинграда

МИНСК, 14 июл — Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в понедельник встретился с жителями блокадного Ленинграда, которые живут в Минске, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Встреча прошла в Русском доме в Минске. Беглов передал наилучшие пожелания от блокадников, проживающих в Санкт-Петербурге.

Очень рад вас видеть, Ленинград помнит вас, всегда рады видеть в нашем городе. Вы — наши родные. У нас братская семья ленинградцев-блокадников по всему миру. Мы вас всех приглашаем к нам в гости: приехать посмотреть, может просто полечиться. Если какие-то вопросы, мы всегда рядом.

сказал губернатор

Он подчеркнул, что город-герой Ленинград всегда поддержит блокадников в любой ситуации.

Беглов напомнил, что принято решение о строительстве большого монумента-памятника на Пулковских высотах, посвященного окончанию Ленинградской битвы.

Сейчас по поручению президента мы приступили к проектированию. Большая площадь, интересный памятник.

добавил губернатор

Блокадники пообщались с Бегловым, поделились своими историями и задали интересующие вопросы. В конце встречи собравшиеся спели «Катюшу» и неофициальный гимн Ленинграда — «Вечернюю песню».

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