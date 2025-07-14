Беглов встретился в Минске с жителями блокадного Ленинграда

Очень рад вас видеть, Ленинград помнит вас, всегда рады видеть в нашем городе. Вы — наши родные. У нас братская семья ленинградцев-блокадников по всему миру. Мы вас всех приглашаем к нам в гости: приехать посмотреть, может просто полечиться. Если какие-то вопросы, мы всегда рядом.