Беглов встретился в Минске с жителями блокадного Ленинграда

Встреча прошла в Русском доме в Минске. Беглов передал наилучшие пожелания от блокадников, проживающих в Санкт-Петербурге.
Очень рад вас видеть, Ленинград помнит вас, всегда рады видеть в нашем городе. Вы — наши родные. У нас братская семья ленинградцев-блокадников по всему миру. Мы вас всех приглашаем к нам в гости: приехать посмотреть, может просто полечиться. Если какие-то вопросы, мы всегда рядом.
Он подчеркнул, что город-герой Ленинград всегда поддержит блокадников в любой ситуации.
Беглов напомнил, что принято решение о строительстве большого монумента-памятника на Пулковских высотах, посвященного окончанию Ленинградской битвы.
Сейчас по поручению президента мы приступили к проектированию. Большая площадь, интересный памятник.
Блокадники пообщались с Бегловым, поделились своими историями и задали интересующие вопросы. В конце встречи собравшиеся спели «Катюшу» и неофициальный гимн Ленинграда — «Вечернюю песню».