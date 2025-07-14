В чем заключается «маленький сюрприз», который Трамп приготовил России

14 июля президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве спецпредставителя президента США по Украине генерала Кита Келлога. До этого они встречались 10 июля в Риме на Конференции по восстановлению Украины. По словам Зеленского, в Киеве они обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны (ПВО), совместное производство оружия, закупки вооружений вместе с Европой, а также санкции против России и тех, кто ей помогает. «Надеемся на лидерство Соединенных Штатов, ведь понятно, что Москва останавливаться не будет, если ее неадекватные амбиции не остановить силой», — написал президент Украины в Telegram. Три дня назад в Риме набор тем у Зеленского и Келлога был такой же.