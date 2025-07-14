Что Дональд Трамп сказал о Владимире Путине, России и конфликте на Украине

Дональд Трамп после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сделал заявления по ряду острых вопросов. Краткий пересказ главных заявлений президента США в материале Новостей Mail.
О Путине и России
Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией.
Трамп заявил, что часто разговаривает с Владимиром Путиным, эти беседы всегда очень приятные.
Россия имеет «невероятный потенциал», в том числе в торговле.
Трамп сказал, что Путин «крутой парень» и обманул много людей — Буша, Клинтона, Обаму, Байдена, но «самого Трампа он не обманул».
Говоря о санкциях против России, президент США отметил возможность введения пошлин без согласия Конгресса.
США введут 100% пошлины на импорт из РФ и стран-партнеров, если соглашение по Украине не будет достигнуто в течение 50 дней.
В Вашингтоне рассчитывали заключить договоренность с Москвой еще два месяца назад, но этого не произошло.
Новый санкционный законопроект США о пошлинах в размере 500% против России и ее партнеров не имеет смысла.
Об Украине
Трамп, отвечая на вопрос о возможной эскалации конфликта на Украине, заявил, что настроен на поиск пути к урегулированию.
У Украины не было бы никаких шансов без поддержки США.
Американская сторона уверена, что и Россия, и Украина предпримут шаги к мирному разрешению конфликта, и новые санкции вводить не придется.
США и ЕС достигли соглашения о поставках вооружений Украине.
Финансирование поставок ляжет на плечи европейских стран.
Координацию поставок будет вести НАТО при поддержке постоянного представителя США при альянсе.
Объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов.
Новые поставки оружия включают 17 систем Patriot, несколько из них будут отправлены в ближайшие дни.