Трамп сообщил, что США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за счет европейских стран

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон и НАТО достигли договоренности о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует ТАСС.
«Мы, Соединенные Штаты, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они, европейцы, будут за него платить», — сказал американский лидер на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.
Трамп уточнил, что координацией поставок оружия США Украине будут заниматься НАТО вместе с постпредом США при альянсе Мэтью Уитэкером.
Генсек НАТО в свою очередь заявил, что считает «абсолютно логичным», что за оружие США для Киева заплатят европейские страны. Сначала они поставят Украине свои вооружения, а затем закупят новое оружие в США при координации НАТО.
«НАТО определит, что Украине нужно, в том числе системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды и боеприпасы. Страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам», — сказал Рютте. -0-