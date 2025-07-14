Трамп сообщил, что США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за счет европейских стран

«Мы, Соединенные Штаты, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они, европейцы, будут за него платить», — сказал американский лидер на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.