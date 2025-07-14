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Трамп сообщил, что США и НАТО договорились о поставках оружия Украине за счет европейских стран

«Мы, Соединенные Штаты, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они, европейцы, будут за него платить», — сказал американский лидер на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон и НАТО достигли договоренности о поставках американских вооружений Украине за счет европейских стран. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует ТАСС.

«Мы, Соединенные Штаты, не будем делать какие-либо платежи. Мы не будем покупать это оружие, но будем производить его, а они, европейцы, будут за него платить», — сказал американский лидер на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Трамп уточнил, что координацией поставок оружия США Украине будут заниматься НАТО вместе с постпредом США при альянсе Мэтью Уитэкером.

Генсек НАТО в свою очередь заявил, что считает «абсолютно логичным», что за оружие США для Киева заплатят европейские страны. Сначала они поставят Украине свои вооружения, а затем закупят новое оружие в США при координации НАТО.

«НАТО определит, что Украине нужно, в том числе системы ПВО, дальнобойные ракеты, снаряды и боеприпасы. Страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам», — сказал Рютте. -0-

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