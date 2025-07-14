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Косачев уверен, что новый ультиматум Трампа по Украине не изменит настроение РФ

Очередной ультиматум президента США Дональда Трампа по миру на Украине не повлияет на настроение России. Такое мнение выразил вице-спикер Совета федерации РФ Константин Косачев. Соответствующий пост он опубликовал в личном Telegram-канале.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Сенатор подчеркнул, что анонс заявлений американского лидера по Украине оказался куда более громким, чем сами заявления. Особенно подобное заметно на фоне предложения сенатора США Линдси Грэма* ввести 500% пошлины против России. Такая инициатива, уверен Косачев, осталась в «воспаленном воображении» американского чиновника.

Тем не менее, несколько деталей все же стали очевидны. Во-первых, Евросоюзу, подчеркнул Косачев, придется тратить серьезные ресурсы на помощь Украине. Во-вторых, Киев окажется вынужден и дальше продолжать конфликт «до последнего украинца», поскольку сам выбрал такую участь. В-третьих, выгоду от всего этого получит только ВПК США.

«А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем. Я так полагаю», — подытожил Косачев.

Напомним, ультиматум России президент США выдвинул во время собственной встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Там он заявил, что, мол, дает Москве всего 50 дней на заключение сделки. В противном случае против РФ будут введены санкции со стороны Вашингтона.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России

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