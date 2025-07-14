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Трамп пригрозил России вторичными пошлинами

Он уточнил, что администрация в Вашингтоне намерена ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не получится договориться об урегулировании в Украине.

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины в размере 100% в отношении России, если в течение 50 дней не будет сделки по Украине. Об этом он заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что администрация в Вашингтоне намерена ввести импортные пошлины в размере около 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не получится договориться об урегулировании в Украине.

При этом Трамп выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев сделают шаги к урегулированию в Украине, и до применения новых американских санкций в отношении России дело вообще не дойдет. «Я надеюсь, что нам не придется делать это. Я уверен, что они сделают то, что нужно», — отметил Трамп, говоря о шагах России и Украины с целью урегулирования. -0-

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