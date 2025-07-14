Трамп пригрозил России вторичными пошлинами

При этом Трамп выразил уверенность в том, что и Москва, и Киев сделают шаги к урегулированию в Украине, и до применения новых американских санкций в отношении России дело вообще не дойдет. «Я надеюсь, что нам не придется делать это. Я уверен, что они сделают то, что нужно», — отметил Трамп, говоря о шагах России и Украины с целью урегулирования. -0-