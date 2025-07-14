Депутатов Бундестага обязали убрать радужные флаги из кабинетов

В Бундестаге в свою очередь отмечают, что это стандартная практика и требования регламента. Согласно 4 статье устава, размещение плакатов, постеров, табличек и наклеек внутри помещений здания Бундестага, а также на видимых снаружи окнах и фасадах строго запрещено.