Депутатов Бундестага обязали убрать радужные флаги из кабинетов

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутатов Бундестага обязали убрать радужные флаги из своих кабинетов. Об этом сообщают немецкие СМИ.
«Из-за радужного флага на моем окне в Бундестаге была вызвана парламентская полиция», — сообщила депутат от Левой партии Стелла Мерендино.
Кроме Мерендино предписание очистить кабинеты от символики ЛГБТ получили еще несколько парламентариев.
В Бундестаге в свою очередь отмечают, что это стандартная практика и требования регламента. Согласно 4 статье устава, размещение плакатов, постеров, табличек и наклеек внутри помещений здания Бундестага, а также на видимых снаружи окнах и фасадах строго запрещено.
Ранее председатель Бундестага Юлия Клекнер запретила устанавливать над Рейхстагом радужный флаг, являющегося символом ЛГБТ. Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрил это решение, отметив, что «Бундестаг — это не цирковой шатер, где можно вывешивать любой флаг».-0-