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Депутатов Бундестага обязали убрать радужные флаги из кабинетов

«Из-за радужного флага на моем окне в Бундестаге была вызвана парламентская полиция», — сообщила депутат от Левой партии Стелла Мерендино.

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутатов Бундестага обязали убрать радужные флаги из своих кабинетов. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Из-за радужного флага на моем окне в Бундестаге была вызвана парламентская полиция», — сообщила депутат от Левой партии Стелла Мерендино.

Кроме Мерендино предписание очистить кабинеты от символики ЛГБТ получили еще несколько парламентариев.

В Бундестаге в свою очередь отмечают, что это стандартная практика и требования регламента. Согласно 4 статье устава, размещение плакатов, постеров, табличек и наклеек внутри помещений здания Бундестага, а также на видимых снаружи окнах и фасадах строго запрещено.

Ранее председатель Бундестага Юлия Клекнер запретила устанавливать над Рейхстагом радужный флаг, являющегося символом ЛГБТ. Канцлер Германии Фридрих Мерц одобрил это решение, отметив, что «Бундестаг — это не цирковой шатер, где можно вывешивать любой флаг».-0-

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