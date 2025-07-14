Песков: Германия вновь становится опасной

Напомним, по данным СМИ, кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца выделил на помощь Украине 8,3 млрд евро из бюджета, в то время как министр обороны ФРГ Борис Писториус обещал направить Киеву 9,2 млрд евро в 2025 году.