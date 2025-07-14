Песков: Германия вновь становится опасной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему сложно поверить в слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности убивать российских военных в случае вооруженного конфликта между странами.
«Германия снова становится опасной», — приводит его слова РБК.
Ранее Писториус в интервью Financial Times заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат», если Россия нападет на одну из стран НАТО.
Напомним, по данным СМИ, кабинет канцлера Германии Фридриха Мерца выделил на помощь Украине 8,3 млрд евро из бюджета, в то время как министр обороны ФРГ Борис Писториус обещал направить Киеву 9,2 млрд евро в 2025 году.