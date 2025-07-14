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Последние зарубежные новости за 14 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 14 июля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

FT: отношениям США и Японии угрожает крупнейший за 25 лет кризис

Источник: AP 2024

Жесткий курс Вашингтона и разочарование Токио по поводу пошлин подрывают доверие между союзниками. Ситуация грозит дестабилизацией и смешением вопросов торговли и безопасности.

MEE: США хотят взять под свой контроль спорный Зангезурский коридор

Источник: Reuters

Посол США в Турции сообщил, что американская частная фирма готова на протяжении ста лет управлять Зангезурским коридором на правах аренды, чтобы стать нейтральным гарантом. Баку и Ереван согласились на предложение США. Однако Армения настаивает, чтобы американская компания также работала и в Нахичеванской автономной республике, что вызывает возражения со стороны Баку.

SZ: пять немецких земель планируют вместе создать «щит от дронов»

Источник: U.S. Air Force / Airman 1st Class Ariel OShea

Пять северных земель Германии договорились о координированной закупке техники для обнаружения, глушения и перехвата дронов. «Антидроновый щит» должен защитить энергетические и военные объекты, а также упростить операции НАТО.

Guardian узнала о разногласиях в американских военных кругах по поводу AUKUS

Источник: AP 2024

Пентагон пересматривает участие в AUKUS. Источник издания сообщил, что в военных кругах США существуют серьезные разногласия относительно альянса.

FT: инвесторы из США перезапустят зерновой терминал в Одессе

Источник: Reuters

Американские фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взяли под управление зерновой терминал «Олимпекс» в Одессе. Администрация президента Украины помогла американским фондам взыскать $95 млн с одесских предпринимателей, которые владели терминалом и не смогли выплатить кредиты.