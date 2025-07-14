Последние зарубежные новости за 14 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Посол США в Турции сообщил, что американская частная фирма готова на протяжении ста лет управлять Зангезурским коридором на правах аренды, чтобы стать нейтральным гарантом. Баку и Ереван согласились на предложение США. Однако Армения настаивает, чтобы американская компания также работала и в Нахичеванской автономной республике, что вызывает возражения со стороны Баку.