Последние зарубежные новости за 14 июля 2025 года: свежие события текущего дня

FT: отношениям США и Японии угрожает крупнейший за 25 лет кризис
Жесткий курс Вашингтона и разочарование Токио по поводу пошлин подрывают доверие между союзниками. Ситуация грозит дестабилизацией и смешением вопросов торговли и безопасности.
MEE: США хотят взять под свой контроль спорный Зангезурский коридор
Посол США в Турции сообщил, что американская частная фирма готова на протяжении ста лет управлять Зангезурским коридором на правах аренды, чтобы стать нейтральным гарантом. Баку и Ереван согласились на предложение США. Однако Армения настаивает, чтобы американская компания также работала и в Нахичеванской автономной республике, что вызывает возражения со стороны Баку.
SZ: пять немецких земель планируют вместе создать «щит от дронов»
Пять северных земель Германии договорились о координированной закупке техники для обнаружения, глушения и перехвата дронов. «Антидроновый щит» должен защитить энергетические и военные объекты, а также упростить операции НАТО.
Guardian узнала о разногласиях в американских военных кругах по поводу AUKUS
Пентагон пересматривает участие в AUKUS. Источник издания сообщил, что в военных кругах США существуют серьезные разногласия относительно альянса.
FT: инвесторы из США перезапустят зерновой терминал в Одессе
Американские фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners взяли под управление зерновой терминал «Олимпекс» в Одессе. Администрация президента Украины помогла американским фондам взыскать $95 млн с одесских предпринимателей, которые владели терминалом и не смогли выплатить кредиты.