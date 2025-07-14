Владимир Путин выразил соболезнования родным режиссера Александра Митты

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким знаменитого кинорежиссера, народного артиста РФ Александра Митты. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем — кончиной Александра Наумовича Митты», — говорится в тексте телеграммы.
Глава государства отметил, что Александр Митта был выдающимся режиссером, сценаристом, человеком щедрого и самобытного дарования.
Президент подчеркнул, что добрая память о народном артисте сохранится в сердцах близких, друзей и коллег, всех почитателей его многогранного творчества.
Как писал сайт KP.RU, вечером в понедельник сын режиссера Евгений Митта сообщил, что прощание с народным артистом РФ Александром Миттой состоится в четверг, 17 июля, в Центральном доме литераторов.
Напомним, что Александр Митта умер на 93-м году жизни после продолжительной болезни.