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В Ереване отреагировали на заявление посла США о Зангезурском коридоре

Ереван, как заявила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян, не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией.

Ереван, как заявила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян, не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его нахичеванской автономией.

Ранее посол США в Турции Томас Баррак заявил: Вашингтон готов управлять транспортным коридором у иранской границы в попытке продвинуть переговоры Азербайджана и Армении.

Багдасарян госагентству «Арменпресс» заявила, что в Ереване не обсуждали и не обсуждают «передачу в аутсорсинг» управление своей суверенной территорией другой стороне.

Никакая часть территории страны, как подчеркивается, не может находиться вне суверенитета, территориальной целостности либо юрисдикции Армении.