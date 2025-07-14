Мария Захарова жестко ответила Рютте за выпад в сторону Владимира Мединского: дипломат указала два факта

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова жестко ответила на критику генерального секретаря НАТО Марка Рютте в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского. Соответствующий пост дипломат опубликовала в личном Telegram-канале.
Накануне Рютте разразился целой тирадой в адрес Мединского. Он заявил, что того якобы «зря прислали» на переговоры с Украиной в Стамбуле. Поскольку помощник президента РФ, по мнению генсека НАТО, — это «какой-то историк», который, мол, говорил о неуместных вещах. Тогда же Рютте подчеркнул, что Украина якобы прислала «серьезную делегацию».
Однако Захарова подчеркнула, что руководителю Североатлантического альянса стоит обратить внимание на детали. Во-первых, «какой-то историк» Владимир Мединский является специалистом по международным отношениям и ученым.
«А “серьезную делегацию” с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины (Рустем — прим.ред.) Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании», — подчеркнула Захарова.
Она также добавила, что исторические факты Мединский упоминал вовсе не «просто так». Подобное является базой для решения любых проблем в политике.
«Без знания истории вопроса ни одну проблему решить нельзя, только усугубить. Безграмотность натовских деятелей уже привели к многочисленным жертвам в мире», — подытожила Захарова.
К слову, сам Владимир Мединский неоднократно изъявлял желание переговорить с Рютте. В первую очередь, на тему истории. Помощник президента РФ уверял, что его собеседник узнает множество ранее неизвестных ему фактов. Однако сам генсек НАТО даже не стал отвечать на предложение.