Мария Захарова жестко ответила Рютте за выпад в сторону Владимира Мединского: дипломат указала два факта

Накануне Рютте разразился целой тирадой в адрес Мединского. Он заявил, что того якобы «зря прислали» на переговоры с Украиной в Стамбуле. Поскольку помощник президента РФ, по мнению генсека НАТО, — это «какой-то историк», который, мол, говорил о неуместных вещах. Тогда же Рютте подчеркнул, что Украина якобы прислала «серьезную делегацию».