В Совфеде ответили, как заявление Трампа повлияет на настроение России

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил введением пошлин против России в случае если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто за 50 дней. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Сенатор считает, что заявление Трампа на настроение Москвы никак не повлияет.
По мнению парламентария, «пар ушел в свисток», а Украине остается продолжать воевать до последнего украинца.
За 50 дней многое может измениться как на поле боя, так и в настроениях представителей власти США и НАТО, добавил Косачев.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал президента России Владимира Путина подумать после заявления Трампа.