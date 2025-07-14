В Совфеде ответили, как заявление Трампа повлияет на настроение России

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил введением пошлин против России в случае если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто за 50 дней. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.