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В Совфеде ответили, как заявление Трампа повлияет на настроение России

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил введением пошлин против России в случае если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто за 50 дней.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил введением пошлин против России в случае если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто за 50 дней. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Сенатор считает, что заявление Трампа на настроение Москвы никак не повлияет.

По мнению парламентария, «пар ушел в свисток», а Украине остается продолжать воевать до последнего украинца.

За 50 дней многое может измениться как на поле боя, так и в настроениях представителей власти США и НАТО, добавил Косачев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал президента России Владимира Путина подумать после заявления Трампа.

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